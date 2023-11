Si è tenuta ieri a Roccadaspide l’iniziativa “Pink Your Life” promossa dall’associazione “LiberaMente Donne” e patrocinata dal comune

La pioggia non ha fermato l’iniziativa “Pink Your Life”, promossa dall’associazione “LiberaMente Donne”, presieduta da Elisa Coviello e patrocinata dall’ente comunale, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano.

A contribuire all’organizzazione di “Pink Your Life” anche l’assessore alla sanità di Roccadaspide, l’oncologa Daniela Comunale.

La manifestazione

La manifestazione, a sostegno della campagna “Nastro Rosa” e finalizzata a fare prevenzione per contrastare l’insorgere del tumore al seno, era stata già rinviata nelle scorse settimane a causa del maltempo ed ieri sera, tuttavia, in concomitanza con l’inizio della Festa della Castagna e nonostante la pioggia, si è tenuta ugualmente la “camminata in rosa” con il simbolico drappo per le vie del centro.

Sono stati rinviati, però, gli spettacoli di danza a cura della scuola di danza “Giselle” di Angela De Rosa, esibizioni di musica e di canto curate dall’artista Maria Carmela Sabetta.

Presso lo stand dell’associazione, allestito in piazza XX Settembre, fino a domenica sera, quanti vorranno contribuire alla ricerca contro il tumore potranno acquistare dei ciclamini e dei gadget il cui ricavo sarà devoluto all’A.I.I., si potranno, inoltre, prenotare delle visite oncologiche, nutrizionistiche e delle consulenze psicologiche che saranno erogate, nella data indicata successivamente alla stessa prenotazione, in forma assolutamente gratuita.