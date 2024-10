Si avvera il sogno della piccola Iris: da oggi i bambini avranno un’ambulanza speciale

Iris non c’è più. E’ volata in cielo la scorsa estate dopo un anno e mezzo di battaglie contro il cancro che non le ha dato scampo. La storia di questa bimba di 10 anni, toscana, si è incrociata con l’associazione Arcobaleno Marco Iagulli che l’ha seguita e accompagnata nelle fasi più importanti e dolorose della malattia.

Il sogno di Iris

Iris aveva un sogno: creare un’ambulanza speciale per i bambini che, come lei, erano costretti a prenderla spesso, nel via vai tra gli ospedali. Bianche, asettiche, fredde. Con tubicini penzoloni e quel forte odore di disinfettante e medicine. Grazie anche al contributo dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli oggi il sogno di Iris è stato realizzato. La nuova ambulanza per bambini ha disegni, colori, fiori, addirittura un gatto e un orso. C’è anche una libellula e un sole sempre acceso.

«Sono tutti disegni realizzati dalla piccola Iris – spiega la presidente dell’associazione Arcobaleno Marco Iagulli-. I suoi genitori hanno voluto fortemente realizzare questo sogno e noi, come associazione, non ci siamo tirati indietro. L’unità mobile di pronto soccorso “Iris Per Sempre”, cosi denominata, svolgerà il suo compito in Toscana a Montepulciano. Noi grandi abbiamo il dovere di seguirli e aiutare a realizzare i loro sogni».