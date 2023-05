Si accende il divertimento ad Agropoli in questi ultimi giorni di primavera

Il lungomare di Agropoli si prepara a vivere un weekend all’insegna del divertimento e dell’animazione. Sabato 3 e domenica 4 giugno, la zona si accenderà di musica, con aperitivi, animazione per bambini e spettacoli itineranti degli sbandieratori. L’iniziativa fa parte del progetto di sviluppo dell’immagine e dell’attrattività della città promosso dall’Amministrazione comunale ma reso possibile grazie ai privati.

Numerose attività si uniscono al rilancio del lungomare cittadino

L’idea di rilanciare il lungomare di Agropoli ha coinvolto numerosi esercenti della zona, che hanno proposto diverse iniziative per garantire il divertimento e la spensieratezza dei visitatori. Ecco alcune delle proposte:

Bar dello Sport – Sabato 3 e domenica 4 giugno dalle 18:30: aperitivo con Dj set Lounge Bar – Domenica 4 giugno dalle 19:30: musica ed intrattenimento Tabarreria Eleven 11 birra&tabacchi – Domenica 4 giugno alle 18:00: serata in compagnia dei Bettx Controvento – Sabato 3 e domenica 4 giugno dalle 13:00 alle 24:00: Sunset dj set Casa 28 – Domenica 4 giugno dalle 13:00 alle 18:00: spettacolo musicale di Paola Tozzi Gusto Panorama Bar – Domenica 4 giugno dalle 19:30: spettacolo musicale di Walter Valletta Siamo Fritti – Domenica 4 giugno dalle 19:00: “La ragazza con la chitarra” show Lido Aurora Pizza&Cucina – Aperitivo dalle 18:00

Animazione in spiaggia per i più piccoli e spettacolo itinerante degli Sbandieratori

Non mancheranno occasioni di divertimento per i più piccoli. Domenica, presso la spiaggia libera (altezza Lido Tre Conchiglie), dalle ore 10:00 alle ore 12:30, ci sarà animazione con truccabimbi e palloncini modellabili. Le famiglie potranno condividere una mattinata all’insegna dei giochi della tradizione e dell’animazione.

Inoltre, dalle ore 18:00, gli Sbandieratori dei Feudi del Cilento, Vallo di Diano e Alburni intratterranno il pubblico con uno spettacolo itinerante lungo il lungomare. Sarà un’occasione unica per ammirare l’arte e la maestria di questi sbandieratori.

Lungomare di Agropoli: un’esperienza da non perdere

Il lungomare di Agropoli si prepara a trasformarsi in un vivace centro di divertimento. Con la partecipazione di diverse attività e una varietà di eventi, i visitatori avranno l’opportunità di godere di musica, spettacoli e animazione per tutta la giornata. Non perdete l’occasione di vivere l’atmosfera unica di Agropoli e trascorrere un weekend indimenticabile lungo il suo splendido lungomare.