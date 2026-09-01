Settembre tra storia, tradizioni e territorio: guida al nuovo mese nel Salernitano

Con l’arrivo di settembre il calendario segna un momento di passaggio, caratterizzato dalla conclusione delle vacanze estive e dalla ripresa progressiva delle attività scolastiche, lavorative e istituzionali. Questo mese porta con sé un cambio di ritmo evidente sia nella vita quotidiana sia nelle condizioni meteorologiche, aprendo la strada verso la stagione autunnale.

Le origini storiche e le curiosità del mese

Il termine settembre deriva dal latino september, parola composta da septem (sette) e dal suffisso -ber. Nella Roma antica, prima della riforma giuliana del calendario introdotta da Giulio Cesare nel 46 a.C., l’anno iniziava nel mese di marzo e settembre rappresentava a tutti gli effetti il settimo mese dell’anno.

Dal punto di vista astronomico, il mese è segnato dall’equinozio d’autunno, momento in cui le ore di luce e quelle di buio si equivalgono perfettamente su tutto il pianeta. Tale evento sancisce il passaggio ufficiale dalla stagione calda a quella autunnale.

Diversi appuntamenti scandiscono le settimane di settembre, segnando tappe rilevanti per la comunità locale e nazionale:

Rientro a scuola: riaprono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, avviando il nuovo anno scolastico.

riaprono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, avviando il nuovo anno scolastico. Equinozio d’autunno: segna l’inizio astronomico dell’autunno.

segna l’inizio astronomico dell’autunno. Ricorrenze religiose e locali: si concentrano numerose festività patronali e celebrazioni legate alla tradizione cattolica e contadina.

Detti e proverbi della tradizione contadina

La cultura popolare e la saggezza contadina hanno da sempre legato settembre ai ritmi della terra, in particolare alla vendemmia e al mutamento del clima. Tra i proverbi più noti e tramandati figurano:

“A settembre la notte con il di contende”: un chiaro riferimento al progressivo accorciarsi delle giornate e al raggiungimento dell’equinozio.

un chiaro riferimento al progressivo accorciarsi delle giornate e al raggiungimento dell’equinozio. “Settembre: l’uva è matura e il fico pende”: sottolinea l’abbondanza dei frutti della terra tipici di questa fase dell’anno.

sottolinea l’abbondanza dei frutti della terra tipici di questa fase dell’anno. “Settembre caldo e asciutto, matura ogni frutto”: stabilisce una relazione diretta tra le condizioni meteorologiche favorevoli e la qualità del raccolto finale.

Cosa accade nella provincia di Salerno

Per la provincia di Salerno, settembre costituisce un mese di profonda trasformazione territoriale e socio-economica. Dopo i picchi di presenze registrati tra luglio e agosto, la Costiera Amalfitana e il Cilento vivono una fase di turismo più rilassato e sostenibile, molto apprezzato da visitatori italiani e stranieri.

Parallelamente, l’intero comparto agricolo salernitano – dalla Piana del Sele alle zone interne – entra nel vivo delle attività stagionali con la raccolta dei prodotti tipici, mentre nei diversi Comuni del territorio ripartono le iniziative culturali, le sagre promozionali delle eccellenze locali e gli incontri dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.