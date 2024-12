Sette giovani diplomati e tre eccellenze assolute a livello nazionale. A Sanza il Premio Mentes 2024

Ritorna l’appuntamento, atteso da tutta la comunità, di Mentes, il Premio alle eccellenze, assegnato ogni anno dall’Amministrazione comunale di Sanza. Innanzitutto ai migliori studenti diplomatisi con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2023-2024. Poi, personalità del mondo della cultura, dell’imprenditoria della società civile, che si sono distinti nel corso della loro vita per l’elevato contributo apportato al vivere quotidiano ed alle nostre comunità.

La cerimonia

La cerimonia di premiazione quest’anno si terrà domenica 22 dicembre, presso la sala conferenze del CEA, presso l’antico monastero di Salemme a Sanza, dalle ore 17.30. Saranno sette gli studenti meritevoli, di Sanza, che si sono diplomati lo scorso anno scolastiche con il massimo dei voti e che riceveranno il Premio Mentes 2024 “Speranza per il Futuro”. Poi, tre personalità assolute, del mondo della cultura, della professione medica e dell’avvocatura, prim’ancora che della politica, saranno gli ospiti della serata a cui sarà assegnato il Premio per la sezione Eccellenze del Sud: il cardiologo, già dirigente medico della ASL, Raffaele Rotunno; una carriera straordinaria al sevizio della medicina, della cura e dei pazienti.

Il Dott. Raffaele Rotunno Primario di Cardiologia all’Ospedale di Eboli, prim’ancora al Curto di Polla e all’Ospedale di Roccadaspide. Rotunno, con il suo team, è riuscito a portare in alto il nome del reparto di Cardiologia di Roccadaspide con importanti sperimentazioni che lo hanno fatto conoscere anche al di fuori dei confini nazionali. Tra tutti certamente il progetto “Cardiopain” di cui Rotunno è l’ideatore e che è stato lodato dall’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco.

Altro ospite di prestigio il Senatore Michele Pinto, già Ministro della Repubblica e soprattutto eccellenza del mondo forense. Politico salernitano di grande spessore, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Deputato e poi senatore, ha ricoperto l’incarico di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dal 18 maggio 1996 al 21 ottobre 1998 nel primo governo Prodi. Da Presidente della commissione giustizia del Senato è stato promotore della Legge Pinto sull’equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l’irragionevole durata di un processo.

Infine un orgoglio della comunità locale, il prof. Stefano De Mieri, Storico dell’Arte docente all’Università della Calabria e all’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Tra i massimi esperti a livello nazionale di storia dell’arte nel Meridione dal Medioevo al Settecento. Figlio illustre della comunità di Sanza. Infine, il saluto dell’intera comunità al dipendente comunale Pasquale Bonomo, dal 31 dicembre prossimo ufficialmente in pensione.

L’amministrazione comunale ha inteso salutarlo e ringraziarlo pubblicamente per il lavoro prezioso svolto negli anni di carriera, con le mansioni di custode cimiteriale e custode degli impianti sportivi. La sua gentilezza e la sua disponibilità, sono esempio di comportamento per coloro che rendono un servizio pubblico alla comunità. Appuntamento dunque domenica 22 dicembre, presso la sala conferenze del CEA, presso l’antico monastero di Salemme a Sanza, dalle ore 17.30.