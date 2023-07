Sessa Cilento: si lavora all’istallazione di un nuovo apparecchio Bancomat

Presto i residenti del comune di Sessa Cilento non saranno costretti a spostarsi per effettuare prelievi e pagamenti. Infatti, la giunta ha deciso di garantire l’installazione di un nuovo apparecchio ATM (comunemente denominato “Bancomat”) per ovviare al disservizio, iniziato con la chiusura della Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani in data 1/1/2023. A partire dalla soppressione della filiale i cittadini del piccolo borgo sono stati costretti a recarsi nei paesi limitrofi.

Le rimostranze e il luogo di istallazione

I cittadini si erano fatti sentire, inoltrando varie lamentele alla giunta, che ha prontamente riconosciuto la bontà delle rimostranze, adoperandosi per esaudire la volontà pubblica. Tra le motivazioni cogenti la mancanza di apparecchi nei paesi immediatamente adiacenti: per fare un prelievo, in questi mesi, è stato necessario un viaggio di almeno 15 km. Il sito adatto all’installazione del macchinario è stato individuato presso la frazione di San Mango. Lo spazio si ritaglierà all’interno dell’edificio scolastico di via Garibaldi (di proprietà del comune).

Chi si farà carico dei lavori e della gestione?

Il comune ha avviato da tempo i contatti con la BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani, la quale si è messa a disposizione per risolvere le difficoltà dei cittadini di Sessa. Sarà, dunque, la banca titolare della filiale chiusa a installare e gestire l’ATM. Il comune di Sessa si impegnerà a fornire la struttura in comodato d’uso gratuito e farsi carico dei lavori a rendere adatta la struttura. L’onere date le condizioni attuali sarà limitato.