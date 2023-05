A Sessa Cilento nasce ‘A Putea. Ok ad un progetto di rigenerazione urbana

Il Comune di Sessa Cilento, retto dal sindaco Gerardo Botti, ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero della Cultura per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi, da finanziare nell’ambito del Pnrr.

Il progetto di Sessa Cilento

Sessa risulta fra gli assegnatari del finanziamento per l’importo di euro 1.600.000,00; nell’ambito del progetto finanziato è prevista la creazione di un incubatore di comunità, dotato di un laboratorio con cucina e di un open space denominato ‘A Putea – Incubatore di Comunità. Un Hub per l’erogazione di corsi di formazione professionale e il supporto all’avvio di attività di micro-imprenditorialità sul territorio volti a ripristinare gli antichi mestieri e le tradizioni in chiave innovativa e sostenibile. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 308 mila euro.

Fondi Pnrr per progetti di rigenerazione urbana

La linea di intervento B dell’avviso ministeriale, è finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa all’investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura.

Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di euro, di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni e 200 milioni di euro quale regime d’aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di responsabilità del Ministero della cultura, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati.

