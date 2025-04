Sessa Cilento: Project Financing per la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione

Un project financing per la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione; è l’iniziativa del Comune di Sessa Cilento, guidato dal sindaco Gerardo Botti, finalizzata alla riduzione dei costi di gestione degli impianti, oltre che alla loro messa in sicurezza, in linea con le politiche nazionali in tema di risparmio energetico e di razionalizzazione ed ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici.

Il progetto

Il Comune ha approvato la fattibilità della proposta presentata dall’Impresa Civismart, con sede legale a Milano, che prevede la concessione per l’affidamento del servizio di efficientamento e gestione del servizio di illuminazione pubblica, nell’ambito di un accordo di partenariato-pubblico, attraverso l’istituto della finanza di progetto. In questo modo si realizzerà un investimento di € 1.198.870,00 oltre IVA da parte del Concessionario, finalizzato alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica di competenza del Comune.

L’intervento di efficientamento energetico mira a migliorare l’immagine urbana del comune di Sessa Cilento garantendo la corretta visibilità nelle ore buie, la sicurezza per il traffico veicolare, maggiore senso di sicurezza fisica e psicologica alle persone nonché la valorizzazione delle strutture architettoniche e ambientali. L’Ente potrà realizzare questi investimenti ormai necessari e improrogabili, con risorse del settore privato, idoneo a conseguire efficienza e innovazione, garantendo al contempo la massima efficienza dei fondi pubblici.