Lustra: ampliata la rete di illuminazione pubblica

Ancora un intervento sul territorio comunale di Lustra. Dalla serata di ieri, altre undici famiglie potranno finalmente beneficiare dell’illuminazione pubblica davanti alle proprie abitazioni. Un passo importante verso un territorio più sicuro e vivibile, soprattutto nelle zone periferiche.

L’intervento

Questo intervento segue il primo ampliamento che aveva già permesso a oltre 29 famiglie di godere di un servizio essenziale. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Guerra, è chiaro: garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini, proseguendo l’estensione della rete di illuminazione.

«Siamo al lavoro per reperire ulteriori risorse e completare la copertura dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio nel corso del prossimo anno» – ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come il progetto, inizialmente ritenuto quasi irrealizzabile, stia invece diventando realtà. Vedere il nostro impegno tradursi in risultati tangibili è la più grande soddisfazione per me e per tutta la mia amministrazione, ha concluso Guerra.

I progetti

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto dell’attenzione dell’amministrazione verso il benessere della comunità e la riqualificazione delle aree meno servite, con la promessa di ulteriori interventi nel prossimo futuro.

Tanti i progetti che l’amministrazione Guerra ha intenzione di realizzare in questo 2025. Tra gli interventi da completare i lavori nell’area di Ponti Rossi che rientrano in un più ampio piano di riqualificazione urbana, volto a migliorare l’accessibilità, il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici.