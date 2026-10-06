Cilento

Sessa Cilento, nasce la Festa della Montagna: 30 e 31 ottobre

Il 30 e 31 ottobre a Sessa Cilento la prima Festa della Montagna: ingresso gratuito, cucina d'autunno, Rittantico, Villa Perbene e Halloween party

Di:
Ernesto Rocco
Sessa Cilento

Nasce la prima edizione della “Festa della Montagna nel Cilento”, in programma venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026 presso l’Ex Campo Sportivo Comunale di Sessa Cilento. L’ingresso è gratuito: stand gastronomici aperti dalle 19:00, spettacoli dalle 21:30. Tra gli ospiti i Rittantico, il trio comico Villa Perbene e, per la notte di Halloween, il DJ set di DJ Cris.

Chi organizza la Festa della Montagna

L’evento è ideato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Gli Amici del Solengo”, con il patrocinio del Comune di Sessa Cilento e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Obiettivo dichiarato: valorizzare l’entroterra cilentano, riscoprire i sapori autentici dell’autunno montano e offrire due serate di aggregazione e spettacolo.

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Il presidente dell’associazione spiega le ragioni dell’iniziativa: “Abbiamo voluto fortemente dar vita alla prima Festa della Montagna in questo angolo di Cilento per accendere un faro sull’identità e sulle potenzialità delle nostre aree interne”. E aggiunge: “Vogliamo offrire a famiglie, giovani e visitatori un’accoglienza calorosa, piatti di assoluta qualità preparati con rispetto della materia prima e due serate di spensieratezza e divertimento”.

Il percorso enogastronomico: cosa si mangia

Dalle 19:00 si apre il percorso enogastronomico, con stand e casette dei produttori locali. Protagonista la cucina di montagna, con due novità assolute: arrosticini e spezzatino di cinghiale. Non mancheranno le caldarroste e i grandi classici della tradizione contadina:

  • pasta e fagioli con sfriuonzolo di maiale;
  • lagane e ceci;
  • porchetta e carni alla brace;
  • parmigiana di melanzane;
  • pizza fritta;
  • dolci tipici e scauratielli.

Per tutta la durata dell’evento sarà attiva un’area beverage centralizzata con cocktail bar.

Il programma degli spettacoli

Ogni sera il palco si accende alle 21:30.

Venerdì 30 ottobre: apre Domenico Monaco con le sue note d’autore, a seguire il concerto dei Rittantico, tra i gruppi di riferimento del suono popolare e della musica etno-folk cilentana.

Sabato 31 ottobre: spazio alla comicità con il trio partenopeo Villa Perbene. Per la notte di Halloween, gran finale con il party musicale e il DJ set di DJ Cris.

Informazioni utili: orari, ingresso e maltempo

  • Dove: Ex Campo Sportivo Comunale, Sessa Cilento
  • Quando: venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026
  • Ingresso: gratuito
  • Stand gastronomici: dalle ore 19:00
  • Spettacoli: dalle ore 21:30
  • Parcheggio: ampio, adiacente all’area dell’evento
  • Maltempo: area degustazione coperta con tavoli e panche, per garantire il regolare svolgimento anche in caso di pioggia

Contatti

Per informazioni: Associazione di Promozione Sociale “Gli Amici del Solengo”, via Cerrine n. 8, 84074 Sessa Cilento (SA).

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