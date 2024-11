Sessa Cilento, bilancio dell’attività amministrativa: parla il sindaco Gerardo Botti

Diverse le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale di Sessa Cilento, guidata dal Sindaco Gerardo Botti. Il primo cittadino, nonostante le criticità riscontrate ed “ereditate” in questi tre anni di guida politica, traccia un bilancio positivo circa i progetti realizzati e quelli in fase di ultimazione sul territorio.

Interventi importanti sulla viabilità comunale nonché provinciale, forte attenzione alle fasce deboli e alle nuove generazioni.

L’Ente infatti ha lavorato in modo da non perdere il presidio di continuità assistenziale, elemento fondamentale per i borghi dell’entroterra cilentano, troppo distanti, e talvolta, dagli ospedali: Botti, la sanità, inoltre, ha bisogno di un riordino generale. Riscoperta dei beni culturali come volano turistico del territorio e tante altre novità.