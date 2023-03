Servizio Civile ad Agropoli, al via i colloqui per selezionare i volontari

È stata fissata la data per le selezioni dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile ad Agropoli. In Italia saranno occupati complessivamente oltre 71500 operatori. 44 i volontari suddivisi in 3 programmi. I giovani hanno potuto presentare la domanda di adesione al 20 febbraio.

I colloqui

Ora è stato definito l’elenco dei candidati ammessi al colloquio di selezione con relativo orario e giorno di convocazione. L’appuntamento è per il 21 marzo. I colloqui avverranno tramite remoto attraverso la piattaforma “Zoom Meetings”. Circa 90 gli ammessi.

I progetti di Servizio Civile ad Agropoli

Il Comune di Agropoli ha lanciato tre progetti di servizio civile: “Cilento Green Tourism“, che coinvolgerà 25 volontari e punta a rafforzare la rete informativa turistica, promuovendo una strategia di valorizzazione del territorio attraverso un turismo sostenibile, locale ed esperienziale. L’obiettivo è quello di generare benefici economici, sociali e culturali a livello locale, regionale e nazionale.

“Generazioni in Divenire” coinvolgerà 15 volontari e mira a fornire strumenti e occasioni di supporto diversificati per prevenire e contrastare il disagio dei minori.

Infine, “Tempo di Includere le Disabilità” coinvolgerà 5 volontari e si propone di migliorare il benessere psico-socio-relazionale delle persone con disabilità e potenziare il sostegno alla rete familiare.