Servizio antincendio nel Cilento: il bilancio della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo

L’estate 2026 volge al termine. Uno dei fenomeni sui quali è necessario soffermarsi è quello degli incendi che nel corso della stagione estiva, come accade ogni anno, hanno caratterizzato il territorio cilentano, da Nord a Sud. Si tratta di una delle piaghe che da anni affligge il territorio che, al termine di ogni stagione estiva, deve fare i conti con i danni causati dallo scoppio di roghi, spesso di natura dolosa. A gestire l’emergenza incendi sul territorio cilentano è la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, che conta all’attivo 8 squadre antincendio presenti su tutta l’area, dalla zona costiera a quella dell’entroterra. Si tratta di un servizio fondamentale per la tutela del territorio e dell’ambiente.

Il piano d’intervento e gli investimenti della Comunità Montana

“Come Comunità Montana gestiamo una parte di questa tematica”, ha affermato il Presidente della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, Aldo Luongo. “Sul nostro territorio sono attivi otto nuclei operativi, divisi in turni mattutini e pomeridiani e debitamente attrezzati, che hanno il compito di gestire le emergenze e coprire tutta la fascia costiera, quella più interessata dagli incendi, ma anche quella collinare. Così distribuiti, coprono in maniera omogenea l’intero territorio. È anche un investimento economico importante di circa 890mila euro, al quale riusciamo a fare fronte grazie ai fondi della Regione e che copre il periodo operativo che va da fine giugno a fine settembre”.

Bilancio della stagione: meno roghi ma superfici bruciate più ampie

Ad occuparsi direttamente delle operazioni messe in campo dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo è il Responsabile del servizio antincendio, Fabio Sorrentino.