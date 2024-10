Serre: tutto pronto per l’Open Day della “Scuola Civica di Musica”

A Serre, nota per essere la “Città della Musica”, luogo in cui, nel corso del tempo, si sono esibiti tantissimi artisti di fama internazionale, riaprono le iscrizioni per la “Scuola Civica di Musica”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Antonio Opramolla, ha invitato tutti a partecipare all’open day per la presentazione dei corsi, fissato per venerdì, 4 ottobre 2024, dalle ore 18:30 alle 20:00, presso l’Auditorium “M. Simoncelli”.

Sarà un’occasione speciale che darà il via all’anno scolastico 2024/2025. Saranno tanti i corsi erogati come quelli di Pianoforte, Chitarra, Percussioni, Fisarmonica, Canto, Strumenti a fiato e Strumenti ad arco. “Siamo felicissimi di annunciarvi che è stata confermata la prestigiosa direzione artistica del Maestro Joao Carlos Parreira Chueire, professionista dalle meravigliosi doti e dalle infinite competenze e capacità artistiche che ha girato il mondo portando ovunque la sua arte e riscuotendo notevole successo” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

La “Scuola Civica di Musica” di Serre è dedicata alla memoria di Attilio Valerio Conforti, benefattore della città, insieme alla moglie, Cristina.