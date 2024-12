Serre: successo per il gran concerto del liceo musicale “T. Confalonieri” di Campagna

Serre e Campagna sono, da tempo, note per essere definite “Città della Musica”. Gli studenti del Liceo Musicale “T. Confalonieri” di Campagna si sono esibiti, ieri, proprio nell’Auditorium “M. Simoncelli” di Serre. L’Orchestra e il Coro della scuola, diretti dal Maestro Luciano Marchetta, hanno regalato grandi emozioni ai presenti.

Ad assistere allo spettacolo il sindaco di Serre, Antonio Opramolla con l’amministrazione comunale, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita accompagnati dai docenti e dalla dirigente Dorotea Odato e il maestro Daniele Gibboni, docente del Confalonieri e papà di Giuseppe Gibboni noto per aver vinto il 56° Premio Paganini di Genova oltre a tre premi speciali.

Il giovane musicista ed ex allievo del Confalonieri, Giuseppe Gibboni ha riportato il premio in Italia dopo ben 24 anni. Durante la mattinata l’ex allievo del Liceo, Michele Palomba, già insegnante di musica, ha dedicato un pezzo eseguito con il corno al compianto assessore di Serre, Antonio Luongo, scomparso ad ottobre a soli 37 anni a causa di un male che non gli ha lasciato scampo. Luongo era un musicista.