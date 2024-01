Serre, presentato il progetto “Next Gen: Be your digital revolution” | VIDEO

Ottocento ore di formazione gratuita per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro, è questa l’opportunità offerta ai cittadini di Serre, e non solo, durante la serata di ieri in cui è stato presentato il progetto “Next Gen: be your digital revolution”. L’ente capofila del progetto è la Fondazione Saccone.

Ad intervenire durante la serata sono stati il sindaco di Serre, Opramolla, l’assessore al turismo e alle politiche Giovanili del Comune, Antonio Luogno, la consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità, Filomena Rosamilia, il coordinatore dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, Rosario Madaio, Niccolò Passannanti, Paolo Senatore della Fondazione Saccone e Massimo Giusti di Unimpresa.

Gli interessati potranno rivolgersi agli uffici comunali di Serre per ricevere tutte le informazioni utili.