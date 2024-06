Serre, podio ai campionati europei di Barrel Racing e Pole Bending per Evelyn Grieco

Evelyn Grieco, di Serre, a soli 17 anni, ha partecipato e registrato ottimi risultati al Campionato Europeo 2024 di Barrel Racing e di Pole Bending, disputato presso la fiera di Cremona, raggiungendo ottimi risultati.

La giovane Evelyn si è posizionata settima nella classifica totale del campionato di Barrel Racing per la categoria “Open” ed è arrivata seconda nella gara dedicata ai ragazzi, portando a casa il titolo di “European Reserve Champion Youth”.

Il successo dopo una grande preparazione

Un podio meritato e arrivato dopo lunghi e duri allenamenti presso il maneggio di Persano “ML Barrel Horses”, la giovane serrese è stata sempre seguita dalla sua famiglia, dagli istruttori Marco Di Lucia e Livia Legenova e dal professore Adamo e per lei sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco di Serre, Antonio Opramolla, e di tutta l’amministrazione comunale.

Le dichiarazioni della giovane campionessa

“È stata un’esperienza fantastica ed emozionante, non mi aspettavo tutto questo in così poco tempo. Ringrazio gli istruttori e quanti mi hanno sostenuta, ma soprattutto la mia famiglia perché è solo grazie a loro se posso seguire i miei sogni.

Spero in grandi cose per il futuro, ambisco sempre al meglio” ha affermato, dopo la gara, la giovane campionessa.