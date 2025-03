Serre, morte di Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia: il ricordo del direttore dell’Oasi di Persano

È un giorno di lutto per il WWF, è venuto a mancare, oggi, Fulco Pratesi, ambientalista, giornalista e politico italiano, fondatore del WWF Italia, di cui è stato presidente onorario.

Il cordoglio da parte dell’oasi WWF di Persano

E un sentito messaggio di cordoglio per la scomparsa di Pratesi è arrivato anche dall’Oasi WWF di Persano: “In questo giorno così triste per il WWF voglio, nel mio piccolo, ricordare con grande affetto Fulco Pratesi che oggi ci ha lasciati. Fulco Pratesi è stato diverse volte all’Oasi di Persano, la prima oasi del WWF in Campania e da lui voluta fortemente” ha fatto sapere Remigio Lenza, direttore dell’Oasi di Persano che ha raccontato.

Il ricordo

“Ho conosciuto a Persano Pratesi negli anni ‘90, quando ho iniziato a lavorare per il WWF e dal primo momento ho percepito il suo grande carisma, parlava di natura con grande semplicità, ma con una passione e competenza unica” ha continuato Lenza.

Lanza ha anche ricordato un episodio vissuto insieme al fondatore del WWF Italia: “È un episodio capitato all’Oasi di Persano in sua presenza e sono convinto che sia capitato proprio perché c’era lui: eravamo in silenzio in uno dei capanni d’osservazione che affacciano sulla palude, quando improvvisamente arriva velocemente un bellissimo uccello variopinto, il Martin pescatore, che si tuffa in acqua proprio davanti a noi ed esce con la sua preda ossia un Tritone, un anfibio rarissimo a Persano.

Immediatamente, come sua consuetudine, Fulco prese il suo taccuino dallo zaino e all’istante, con un suo acquerello, immortalò quella scena unica per l’Oasi. Quando c’era Fulco, a Persano, succedeva sempre qualcosa di straordinario” ha ricordato commosso Lenza.