Serre, mancata consegna della posta. Comune diffida Poste Italiane

La corrispondenza nel comune di Serre continua a non essere recapitata o ad essere recapitata con estremo ritardo. Una situazione, questa, che sta determinando non pochi disagi per l’utenza. Per questo motivo il Sindaco, Antonio Opramolla, consapevole dell’importanza di questo servizio essenziale, ha annunciato che prenderà immediati provvedimenti.

La posizione del comune di Serre

L’Ente già in passato ha comunicato alla Direzione di Poste Italiane della Regione Campania i disagi riscontrati e ha anche segnalato la situazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come alla Direzione generale per i servizi di postali.

Nonostante le numerose sollecitazioni, pervenute anche da parte dei cittadini, la situazione non ha registrato miglioramenti.

Gli incessanti rallentamenti e le carenze, in particolare, hanno così spinto l’Amministrazione a considerare l’opzione di agire nuovamente per la tutela della comunità.

“Siamo costretti a emettere ulteriori atti di diffida per evitare che si ripetano i disagi che stanno interessando un servizio pubblico fondamentale, nonostante i continui appelli da parte nostra” ha spiegato il primo cittadino.

I cittadini di Serre e frazioni sono esasperati dalla mancata consegna della posta, in alcuni casi, per colpa di tale disservizio, hanno mancato di presenziare ad appuntamenti importanti o sono stati costretti a rifare documenti richiesti e mai consegnati.

Diversi i casi di mancata consegna di documenti di riconoscimento o di comunicazioni importanti da parte dell’Inps, numerosi gli episodi di smarrimento di carte di credito o di carte prepagate e dei relativi codici per l’utilizzo o della mancata consegna di bollette per il pagamento delle utenze dell’energia elettrica tanto che alcuni residentita hanno subito il depotenziamento della corrente o, addirittura, l’interruzione del servizio a causa del mancato pagamento dovuto all’assenza di ricezione della bolletta.

Una situazione di disagio per i cittadini che l’ente comunale non è più disposto a tollerare.