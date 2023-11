Serre, maltrattamenti e lesioni: 37enne conferma in Tribunale accuse contro l’ex marito

Denuncia il suo ex marito per maltrattamenti e lesioni. In tribunale la testimonianza di una 37enne di Serre, rappresentata dall’avvocato Carmela Landi. La donna ha descritto un’esperienza di abusi fisici e psicologici che hanno segnato la sua vita tra il 2014 e il 2021. In particolare ha rivelato di essere stata vittima di violenze ripetute, tra cui tentativi di strangolamento, fratture costali, e una gamba spezzata. Il marito, stando alle accuse, la picchiava quotidianamente, impedendole addirittura di cercare aiuto in ospedale, minacciando che la sua denuncia avrebbe comportato la perdita dei loro tre figli. Questo è quanto emerge dalla deposizione.

La prigionia in casa e la denuncia

La vittima ha testimoniato che il marito le avrebbe negato persino la possibilità di uscire quando lui era al lavoro, detenendo l’unico paio di chiavi. La donna ha sottolineato che la vita con lui era un vero e proprio calvario, un incubo quotidiano che la costringeva a vivere nell’angoscia e nella paura.

Finalmente, nel 2021, la malcapitata ha avuto il coraggio di porre fine a questa relazione tossica e pericolosa. Portando con sé solo il più piccolo dei tre figli, ha lasciato il marito, mettendo così fine a anni di sofferenza.

La 37enne ha dichiarato in tribunale di aver potuto vedere gli altri due figli solo se cedeva ai ricatti sessuali del marito. La storia rivelata in aula svela un ambiente familiare dove la violenza e le umiliazioni erano all’ordine del giorno, con i bambini costretti a vivere in un clima di terrore.

La rinascita in una casa famiglia

Oggi, la donna vive in una casa famiglia, lontana dalla paura. Ora è iniziato il processo che dovrà accertare quanto accaduto e raccontato dalla donna di Serre.