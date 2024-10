Serre, la Guardia Medica cambia sede

Dalle ore 20:00 di questa sera, 14 ottobre, la Guardia Medica di Serre sarà operativa in una nuova sede. Il servizio di continuità assistenziale sarà trasferito da via Ennio D’Aniello a via Salvo D’Acquisto.

La comunicazione del Comune

“I pazienti potranno essere accolti e visitati in ambienti ottimali e attrezzati anche per agevolare e garantire l’accesso delle persone con disabilità” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale, guidata dal sindaco, Antonio Opramolla rendendo noto che l’amministrazione ha riservato e continuerà a riservare la massima attenzione verso la cura dei locali comunali della Guardia Medica che garantisce un servizio essenziale per i cittadini tutelandone il diritto alla salute.

Per contattare il personale medico in servizio, in caso di necessità, è stato attivato il numero di telefono mobile 338-4616205 in attesa che si completi il trasferimento definitivo della linea telefonica fissa con numero 0828-332669, linea che dovrebbe tornare operativa entro pochi giorni.