Serre: Ilaria Opramolla entra in consiglio, prende il posto del compianto Antonio Luongo

Un minuto di silenzio, commozione e ricordi durante il Consiglio Comunale tenutosi presso l’Aula Consiliare del Comune di Serre questa mattina. Due i punti all’ordine del giorno ossia le comunicazioni del sindaco e la surroga del compianto assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo, Antonio Luongo venuto a mancare a soli 37 anni a causa di un male incurabile.

Il ricordo

“L’assenza di Antonio si fa sentire in modo acuto e siamo chiamati a ricordare, nella massima assise dell’ente, il suo straordinario contributo al nostro territorio.

Antonio è stato una guida, un visionario e un instancabile promotore dei valori dello sport, impegnato nel valorizzare il turismo e quindi le bellezze della nostra terra, cultore dello spettacolo affinché Serre si consacrasse come Città della Musica e sostenitore delle attività produttive tutte.

Nelle ultime ore della sua vita, Antonio, continuava a pensare al bene di Serre, a fare progetti per realizzare le tante idee che aveva, era dolorante e vicino alla fine e il suo pensiero andava a Serre e alla sua crescita, un pensiero che dobbiamo onorare anche noi nei nostri gesti e nel nostro mandato amministrativo” ha affermato il sindaco, Antonio Opramolla, durante il suo discorso in memoria di Luongo.

Chi entra in consiglio comunale

“Accogliamo con piacere la nuova consigliera Ilaria Opramolla, avremmo voluto farlo in circostanze diverse, ma siamo certi che con la sua energia e la sua voglia di restare al servizio della comunità sarà animata dal desiderio di continuare il percorso che Antonio aveva intrapreso perché, come noi, ne condivide gli ideali.

L’eredità di Antonio vive nella neo-consigliera, come in ognuno di noi, e ci invita a rimanere attivi, a non arrenderci mai e a lottare per ciò in cui crediamo.

Con il ricordo di Antonio per sempre vivo nel cuore di noi tutti diamo il più sincero benvenuto, nel consiglio comunale di Serre, ad Ilaria Opramolla augurandole buon lavoro” ha concluso il primo cittadino.