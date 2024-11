Serre, grande partecipazione da parte dei sindaci del territorio per la festa patronale di San Martino

Festeggiamenti solenni a Serre in onore di San Martino Vescovo, Santo Patrono della cittadina. A prendere parte alle celebrazioni il sindaco di Serre, Antonio Opramolla con l’amministrazione comunale e tantissimi sindaci e rappresentanti delle amministrazioni di tutto il territorio degli Alburni, del Cilento e del Vallo di Diano, i tanti volontari del Comitato di Serre della Croce Rossa Italiana presieduto dal dottore Giuliano D’Angelo, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine con i carabinieri in servizio presso la locale stazione guidata dal maresciallo Francesco Candido e gli agenti della locale Polizia Municipale.

Presente il Vescovo della Diocesi di Teggiano -Policastro

Presente, per l’importante occasione, anche il Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca. La processione religiosa, partita dalla Chiesa di San Martino Vescovo, accompagnata dalla banda musicale “Città di Campagna”, ha attraversato le vie di Serre per poi ritornare nella Chiesa dedicata al Santo Patrono dove, dopo la Santa Messa officiata dal Vescovo e dal parroco Don Elia Guercio, si è tenuta la benedizione del vino nuovo portato dai produttori del territorio e contenuto in bottiglie rivestite con un mantello rosso, simbolo di San Martino.

Come previsto dalla tradizione religiosa il vino sarà poi consumato in un momento di festa della famiglia. Tale iniziativa è stata voluta e curata dal “Gruppo Senior Serre”.

Successivamente i bambini e i ragazzi dell’oratorio hanno recitato una poesia in onore del Santo e sono stati premiati con dei gadget per aver partecipato alle iniziative parrocchiali organizzate per loro proprio in occasione della festa patronale.