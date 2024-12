Serre: eventi natalizi e attesa per la “Festa dell’olio”

Il calendario degli eventi natalizi del comune di Serre, guidato dal sindaco Antonio Opramolla, è davvero ricco di eventi: è già stata aperta al pubblico la mostra pittorica dell’artista Maurizio Rega che si sta svolgendo presso il Palazzo Ducale e che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2025.

Le opere raffigurano secolari, scenografici e suggestivi uliveti, da sempre simbolo di Serre. Il 6 dicembre, invece, sempre presso il Palazzo Ducale si darà il via alla prima tappa dell’itinerario dei “Presepi per la pace”, organizzata nell’ambito della manifestazione “Presepi in Mostra”, promossa dall’ “Associazione Italiana Amici del Presepio” con sede a Padula. E non è tutto perché Serre potrebbe presto diventare una delle sedi scelte per una manifestazione di rilievo internazionale promossa dall’APS “Pandora” composta da importanti artiste e ceramiste.

Imperdibile, inoltre, la “Festa dell’Olio” che si terrà dal 27 al 29 dicembre per le vie del Centro Storico. Ma il calendario di eventi di Serre è pieno di date, le iniziative sono state pensate per tutti e si protrarranno fino al 6 gennaio. A parlare delle mostre d’arte e della Festa dell’Olio, ai microfoni di InfoCilento, l’attivista Santino Campagna e l’assessore, Gemma Luciani.