Serre ed Altavilla: lunedì interruzione del servizio idrico

Il Consorzio Bonifica di Paestum ha comunicato che in data 20 febbraio 2023, dalle ore 9.30 alle ore 15, l’Enel Distribuzione interverrà presso la stazione di sollevamento dell’acquedotto consortile idrico potabile situata presso il pozzo n. 6 a Campo Fiorito di Serre. Questo intervento di manutenzione straordinaria elettrica è necessario per garantire una continuità di erogazione senza interruzioni causate da improvvisi cali di tensione e per preservare le costose apparecchiature elettriche del Consorzio.

I disagi

Pertanto, si prevede un’interruzione temporanea dell’erogazione idrica nelle contrade Campo Fiorito e Padula, oltre a una diminuzione di portata e pressione in località Cerrelli di Altavilla Silentina. Il presidente dell’ente consortile pestano, Roberto Ciuccio, si scusa con gli utenti delle zone interessate per gli eventuali disagi causati dall’interruzione temporanea dell’erogazione idrica.

Il Consorzio Bonifica di Paestum è consapevole dell’importanza dell’erogazione costante di acqua potabile per la vita quotidiana e le attività commerciali e industriali nelle zone interessate. Pertanto, si stanno facendo tutti gli sforzi necessari per minimizzare l’impatto dell’interruzione e per completare i lavori di manutenzione il prima possibile.

Le raccomandazioni

Il Consorzio Bonifica di Paestum invita gli utenti delle zone interessate a conservare l’acqua necessaria per le attività quotidiane durante il periodo di interruzione temporanea dell’erogazione idrica. In caso di ulteriori informazioni o dubbi, si prega di contattare il servizio clienti del Consorzio.