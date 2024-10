Serre, ecco la “Commissione Mensa Scolastica”. Vigilerà sulla qualità del servizio

È iniziato ieri, per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di Serre, il servizio di mensa scolastica.

Per garantire un servizio trasparente e di qualità agli alunni, il Comune di Serre, guidato dal sindaco, Antonio Opramolla, ha istituito una commissione ad hoc per vigilare e confrontarsi continuamente sulla qualità del prodotto erogato.

Commissione mensa a Serre: la composizione

La Commissione Mensa è composta da rappresentanti dei genitori, da insegnanti, dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato, dal Sindaco e dall’Assessore all’Istruzione.

Spetterà alla Direzione Scolastica comunicare all’amministrazione comunale i nominativi dei rappresentanti dei genitori e degli insegnanti designati.

La Commissione Mensa, nello specifico, si farà carico di riportare le diverse istanze arrivate dagli utenti, di sviluppare nella comunità educante il senso di una corretta ed equilibrata alimentazione attraverso l’educazione alimentare e al fine di indirizzare le giovani generazioni ad un sano rapporto con il cibo e ad una scelta sempre più consapevole degli alimenti, di promuovere il benessere e la salute del proprio corpo e di monitorare il buon andamento e la qualità del servizio.

“La Mensa Scolastica sarà sempre attenzionata dall’ente comunale trattandosi di un servizio fondamentale in quanto contribuisce, in maniera sostanziale, allo sviluppo e alla crescita dei bambini, a creare in loro la cultura e la consapevolezza alimentare e ad insegnargli l’importanza di una dieta equilibrata e sana per il benessere fisico e mentale” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.