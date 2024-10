Serre: armi modificate e richiami acustici irregolari denunciati cacciatori

Prosegue l’impegno da parte dell’Arma dei Carabinieri e del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos nell’attività di contrasto al bracconaggio in provincia di Salerno. L’ennesima operazione congiunta iniziata alle prime luci dell’alba, è stata portata a termine nel territorio di Serre attraverso controlli mirati in zone a rischio.

L’attività di controllo

Proprio in occasione di uno di questi controlli, venivano notate tre persone in esercizio di caccia con l’ausilio di un richiamo acustico che riproduceva il verso del tordo.

Dopo una lunga osservazione, veniva attivato un puntuale controllo delle tre persone in esercizio di caccia, al quale tentavano di sottrarsi ma, anche di occultare il richiamo acustico. Un tentativo vano in quanto, veniva immediatamente notato una delle tre persone mentre tentava di occultare il richiamo tra la vegetazione. Recuperato il richiamo ed avuto anche il supporto dei militari del Comando Stazione Carabinieri di Serre, il personale intervenuto procedeva inizialmente al controllo amministrativo dei documenti e poi delle armi e del munizionamento. Proprio quest’ultima attività consentiva di accertare che uno dei tre cacciatori esercitava la caccia con l’ausilio di un fucile semiautomatico Cal.12, sprovvisto del classico riduttore che porta i colpi nel serbatoio ad un massimo di due come previsto per legge riuscendo così ad utilizzare più di tre colpi.

A seguito di quanto accertato i militari e le Guardie Giurate AK una volta giunti in Caserma procedevano al sequestro delle armi, del munizionamento, del richiamo acustico e della cacciagione.

Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane.