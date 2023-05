Serre accoglie il romantico con il “Belvedere dell’Amore”. Ecco la panchina che conquista i cuori

Serre ha il suo “Belvedere dell’Amore”. Da pochissimi giorni il comune alburnino si è arricchito di una nuova attrazione che sta facendo parlare di sé: la cosiddetta “panchina dell’amore”.

La panchina dell’amore

Si tratta di una panchina rossa e decorata con motivi romantici è stata installata all’interno del Parco Giochi “Cristina Conforti” in uno scorcio che offre una visuale panoramica trovandosi proprio a valle della Chiesa della Madonna dell’Olivo.

Questo luogo è diventato rapidamente la meta ideale per scattare fotografie romantiche, trovare un momento di riposo o semplicemente trascorrere dolci istanti in compagnia. La panchina dell’amore è diventata un punto di riferimento per gli innamorati, i turisti e gli abitanti del luogo che desiderano godere di un’atmosfera romantica e contemplare la bellezza dei dintorni.

L’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo l’installazione della panchina dell’amore, considerandola un modo originale per promuovere il territorio e valorizzare le piccole cose che rendono speciale la vita quotidiana. Queste iniziative, pur essendo di modesto impatto economico, hanno il potere di catturare l’attenzione e l’affetto delle persone, creando un legame emotivo con il luogo e diffondendo un’immagine positiva della comunità.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

“La promozione del territorio passa anche per le piccole cose attraverso quelle idee tanto interessanti, ma poco dispendiose come questa” hanno fatto sapere dalla casa comunale.