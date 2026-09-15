Serie C - Serie D

Serie D, turno infrasettimanale: Gelbison ed Ebolitana a caccia del riscatto

Turno infrasettimanale di Serie D: la Gelbison ospita il Budoni al Valentino Giordano, l'Ebolitana sfida il Bisceglie al Carrano. Le probabili formazioni

Di: Alessandro Pippa
Serie D, turno infrasettimanale: Gelbison ed Ebolitana a caccia del riscatto

Turno infrasettimanale di campionato per Gelbison ed Ebolitana, entrambe impegnate tra le mura amiche alla ricerca della prima vittoria stagionale.

La Gelbison, dopo la sconfitta rimediata contro il Trastevere, ospiterà il Budoni con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti del torneo. Mister Agovino dovrebbe confermare quasi in toto l’undici titolare schierato nel turno precedente, apportando soltanto qualche ritocco: appare probabile l’impiego di Coscia dal primo minuto, mentre restano da sciogliere gli ultimi ballottaggi di formazione.

Allo stadio “Valentino Giordano” di Castellabate arriverà un Budoni che condivide la medesima situazione di classifica dei cilentani, con un solo punto all’attivo. La formazione sarda è reduce dal pareggio ottenuto nell’ultima gara contro l’Aranova. Il fischio d’inizio del match è programmato per le ore 15:00.

Ebolitana al test Bisceglie: al Carrano arriva la capolista

Impegno casalingo anche per l’Ebolitana, che allo stadio “José Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate affronterà il Bisceglie. I ragazzi guidati da mister Pezzella, reduci dal pareggio interno contro il Nardò, andranno a caccia del primo successo stagionale contro una compagine che viaggia attualmente a punteggio pieno nel girone.

Per la formazione eburina si preannuncia una sfida complessa e dal coefficiente di difficoltà elevato, dove l’obiettivo sarà dare il massimo sul terreno di gioco per regalare ai propri sostenitori la prima gioia del campionato.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.