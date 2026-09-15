Serie D, turno infrasettimanale: Gelbison ed Ebolitana a caccia del riscatto

Turno infrasettimanale di campionato per Gelbison ed Ebolitana, entrambe impegnate tra le mura amiche alla ricerca della prima vittoria stagionale.
La Gelbison, dopo la sconfitta rimediata contro il Trastevere, ospiterà il Budoni con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti del torneo. Mister Agovino dovrebbe confermare quasi in toto l’undici titolare schierato nel turno precedente, apportando soltanto qualche ritocco: appare probabile l’impiego di Coscia dal primo minuto, mentre restano da sciogliere gli ultimi ballottaggi di formazione.
Allo stadio “Valentino Giordano” di Castellabate arriverà un Budoni che condivide la medesima situazione di classifica dei cilentani, con un solo punto all’attivo. La formazione sarda è reduce dal pareggio ottenuto nell’ultima gara contro l’Aranova. Il fischio d’inizio del match è programmato per le ore 15:00.
Ebolitana al test Bisceglie: al Carrano arriva la capolista
Impegno casalingo anche per l’Ebolitana, che allo stadio “José Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate affronterà il Bisceglie. I ragazzi guidati da mister Pezzella, reduci dal pareggio interno contro il Nardò, andranno a caccia del primo successo stagionale contro una compagine che viaggia attualmente a punteggio pieno nel girone.
Per la formazione eburina si preannuncia una sfida complessa e dal coefficiente di difficoltà elevato, dove l’obiettivo sarà dare il massimo sul terreno di gioco per regalare ai propri sostenitori la prima gioia del campionato.