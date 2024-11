Serie D: pareggio a reti inviolate per la Gelbison nel match con il Cassino

Termina con uno 0-0 il match tra la Gelbison e il Cassino. La Gelbison comincia l’incontro mantenendo il pallino del gioco.

Primo tempo

Nella prima frazione, la squadra di mister Giampá si rende pericolosa un paio di volte, prima con Prado e poi con Croce, ma in entrambe le circostanze le conclusioni non sortiscono nessun effetto. Il Cassino si abbassa molto e prova a ripartire non riuscendo a creare pericoli. Termina così la prima frazione sul risultato di 0-0.

La ripresa

Nella ripresa, la Gelbison comincia come aveva terminato la prima frazione, mantenendo il possesso del gioco e andando vicina alla rete sempre con Croce e Prado, ma entrambe le conclusioni terminano di poco alte sulla traversa. Il Cassino superata la mezz’ora ha l’occasione più ghiotta dell’incontro con Abreu che calcia cogliendo il palo. Nel finale la Gelbison va per più volte vicinissima alla rete del vantaggio, ma non riesce a concretizzare le ottime occasioni.

Termina così l’incontro con il risultato di 0-0.

Serie D Girone G

Risultati

F. Puteolana – Ilvamaddalena 4-1

Anzio – Sassari 2-1

Atl Lodigiani – Savoia 0-0

Cassino – Gelbison 0-0

Guidonia – Atl Uri 1-1

Olbia – Sarrabus O. 1-1

Paganese – Terracina 0-0

Real Monterotondo – Sarnese 0-1

Trastevere – Cynthialbalonga 3-2



Classifica

F. Puteolana 26

Paganese 24

Guidonia 22

Cassino 21

Trastevere 20

Sarnese 20

Anzio 20

Gelbison 19

Sassari 17

Savoia 17

Cynthialbalonga 15

Real Monterotondo 14

Atl Lodigiani 14

Terracina 12

Atl Uri 11

Ilvamaddalena 8

Olbia 7

Sarrabus 3