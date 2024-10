Serie D: omologato il risultato di Gelbison-Atletico Uri per 4-1. “Solo polemiche sterili”

Ufficializzato, senza alcuna riserva, il risultato del match Gelbison-Uri che si è disputato domenica al “Tenente Vaudano” di Capaccio Capoluogo. Inutili, dunque, i tentativi dell’Atletico Uri di appellarsi a fatti o comportamenti non consoni ai valori etici del calcio. La Gelbison fa sapere che il risultato è stato confermato ed è quello maturato sul campo, cioè il 4-1 per i Cilentani.

Le polemiche

Doppio smacco per la squadra Sarda che aveva sollevato una polemica priva di fondamento e strutturata per mettere in cattiva luce sia la Gelbison, sia i valori etici e morali che la stessa società porta avanti con onore da tanto tempo.

L’episodio dunque, alla luce di quanto confermato quest’oggi, resta un brutto tentativo da parte dell’Atletico Uri di sollevare polemiche sterili, dalle quali ne è uscita due volte sconfitta, sia sul campo sia dal punto di vista etico e morale.