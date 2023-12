Serie D: nuovo ingaggio in attacco per la Polisportiva Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria Cilento ha annunciato noto di aver acquistato le prestazioni di Alessio Leveque. L’attaccante, 24enne, arriva dopo una prima parte di stagione giocata alla Luparense nel girone C di Serie D. Il nuovo arrivato in casa giallorossa, ha iniziato la sua carriera partendo dal Roccella e dall’Akragas per poi avere l’opportunità anche di militare nelle giovanili del Torino. Diverse le maglie indossate: dal Potenza al Rende, passando per il San Luca e il Casale.

Le prime parole di Leveque

Leveque si è subito messo a disposizione del tecnico Rogazzo e ha già iniziato a svolgere gli allenamenti con il resto dei compagni: “Sono felice di poter dare una mano a questa squadra. Sono arrivato qui con le giuste motivazioni e con la voglia di dimostrare. Speriamo di risollevarci presto insieme a tutti i miei compagni”, ha dichiarato il neo acquisto del Santa Maria.