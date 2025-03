Serie D: nessuna svolta, confermati i tre “under”

La LND, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato le regole valevoli per i giovani sotto età da schierare per il prossimo campionato di Serie D. Non ci sarà nessuna novità a partire dalla prossima stagione, la LND ha deciso di proseguire sul percorso intrapreso negli anni in cui vigeva la regola dei tre “under” di differente età da schierare in maniera obbligatoria in campo, dunque nonostante la possibilità di poter variare le normative e abolire o diminuire la suddetta è stato deciso di perseguire.

Il comunicato ufficiale

Campionato: Obbligatori tre calciatori juniores anche nella stagione 2025/2026

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito che per la sola attività ufficiale della stagione sportiva 2025/2026 (Campionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Serie D), nelle singole gare, le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi

1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi

1 nato dal 1° gennaio 2007 in poi



Sempre il Dipartimento Interregionale ha decretato che nelle singole gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori “fuori quota”, dei quali 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2006 in poi ed 1 (uno) senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.

Eccellenza e Promozione

Per quanto riguarda l’Eccellenza e la Promozione a breve i rispettivi comitati regionali decideranno il percorso da seguire, si attendono ulteriori aggiornamenti.