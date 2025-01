Serie D: la Gelbison vince e convince nel derby contro la Sarnese

Una doppietta di Prado e un goal di Dambros regalano il derby ai Cilentani contro la Sarnese.

La cronaca

La Gelbison comincia subito forte andando vicina al vantaggio con un tiro di Prado che termina di poco a lato, all’8 arriva il goal della Gelbison con Dambros, abile a sfruttare un pallone vagante in area e scagliarlo alle spalle di Bonucci per l’1-0. La Sarnese reagisce subito al 13’ con un calcio di punizione di Lagzir che termina sulla traversa, dopo pochi minuti ancora la Sarnese ci riprova con Labriola, ma questa volta è bravo Apsits ad opporsi, momento di massima spinta per la squadra ospite che al 24’ va vicinissima al pareggio con Fall che sugli sviluppi di calcio piazzato non trova la rete da pochi passi.

La Gelbison prova a raddoppiare al 28’ con Golfo, ma Bonucci ancora una volta si fa trovare pronto. Al 36’ arriva il pareggio della Sarnese, il più classico goal dell’ex con Uliano che calcia dalla distanza trovando una traiettoria che termina nell’ angolino basso per l’1-1. Termina così la prima frazione con il risultato in parità.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo, la Gelbison trova subito la rete del nuovo vantaggio con un gran colpo di testa di Prado su assist di Salzano al 54’, la squadra di casa continua a spingere e prima vicina alla rete con Salzano e poi trova l’1-3 ancora grazie a Prado, che con un tiro dalla distanza trafigge Bonucci. La Sarnese reagisce al 79’ accorciando le distanze con Lagzir dal dischetto per il 3-2, la Gelbison non arretra e va ancora vicina alla rete con Prado, ma questa volta Bonucci con i piedi si supera e respinge.

Nei minuti finali la Sarnese prova a cercare il pari con Lagzir, ma prima Apsits e poi l’imprecisione non sortiscono nessun effetto. Termina così l’incontro con il risultato di 3-2 per la Gelbison che continua la sua striscia di risultati utili consecutivi e mantiene la vetta della classifica.

Serie D Girone G Risultati

Real Monterotondo – Paganese 2-1

Anzio – Sarrabus O. 1-1

Atletico Uri – Cynthialbalonga 3-1

Cassino – Atletico Lodigiani 2-1

F. Puteolana – Trastevere 1-0

Gelbison – Sarnese 3-2

Guidonia – Olbia 1-0

Ilvamaddalena – Savoia 0-1

Sassari – Terracina 4-2



Classifica

Gelbison 41

Cassino 41

Puteolana 36

Guidonia 34

Paganese 34

Sarnese 32

Anzio 30

Sassari 29

Savoia 26

Real Monterotondo 25

Cynthialbalonga 25

Trastevere 23

Atletico Lodigiani 22

Atletico Uri 20

Olbia 19

Ilvamaddalena 18

Terracina 18

Sarrabus 0. 15