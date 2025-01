Serie D: altro derby in programma per la Gelbison

La Gelbison nella 20a giornata del campionato di Serie D girone G, ospiterà al “Valentino Giordano” alle ore 14:30 la Sarnese.

I cilentani, dopo aver superato brillantemente il derby con il Savoia, grazie ad una rete di Dambros, domenica ospiteranno la Sarnese per continuare la striscia di risultati utili consecutivi, già arrivata a dieci, e cercare di allungare in classifica sulle inseguitrici.

Il tecnico Giampà scenderà in campo con il 3-4-1-2, tra i pali agirà Apsits, in difesa Casella, Gallo e Accetta, a centrocampo Salzano e Manzo, sugli esterni Kosovan e Coscia, trequartista Golfo alle spalle di Prado e Dambros; possibile il recupero di Croce che però non verrà rischiato dal primo minuto, dunque altra chance importante per Golfo che va alla ricerca del primo goal stagionale.

In difesa con l’assenza di Viscomi, scelte quasi obbligate, con il possibile ballottaggio tra Accetta e Aprile, mentre sugli esterni possibile il ritorno di Setola tra i convocati, dopo due mesi di stop.

La Gelbison proverà a replicare la vittoria dell’andata, dove a decidere fu la prima rete stagionale di Dambros, pronto a chiuder il cerchio per arrivare in doppia cifra.

L’avversaria

La Sarnese ha cominciato l’anno con due vittorie consecutive, dopo un finale di 2024 in cui erano arrivate due sconfitte che avevano fatte vacillare la panchina di Cavallaro, la squadra Campana si è ripresa alla grande risalendo posizioni in classifica, fino ad arrivare in zona play-off.

La squadra di patron Pappacena da neopromossa sta disputando un grande campionato, i giocatori più rappresentativi sono Lagzir e Uliano, il primo giocatore di grande qualità capace di mettere a segno già quattro reti in questa stagione con altrettanti assist a supporto dei compagni di squadra, il secondo ex capitano della Gelbison che realizzò il sogno della promozione tra i professionisti, centrocampista che alterna qualità e quantità insieme alla sua leadership innata.

Un derby che si preannuncia spettacolare quello tra Gelbison e Sarnese, con i Cilentani che proveranno ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi per mantenere la testa della classifica e la Sarnese pronta ad accorciare proprio sulla capolista.