Serie C - Serie D

Serie D: la Gelbison sfida il Trastevere, l’Ebolitana cerca il riscatto

Seconda giornata di Serie D: la Gelbison scende in campo a Trastevere, l'Ebolitana cerca il riscatto contro il Nardò al Carrano di Santa Maria di Castellabate

Di: Antonio Pagano
Serie D: la Gelbison sfida il Trastevere, l’Ebolitana cerca il riscatto

Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Serie D. Nel girone G, la Gelbison del presidente Puglisi si prepara al secondo impegno stagionale, attesa dalla difficile trasferta romana contro il Trastevere. Dopo il pareggio casalingo ottenuto tra le mura amiche contro l’Afragolese, i ragazzi guidati da mister Agovino scenderanno in campo domenica 13 settembre, con il fischio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Nel frattempo, la società ha piazzato un importante colpo di mercato: si tratta del giovane portiere Nicolò Grillo, classe 2009 e originario di Capo d’Orlando, già a disposizione dello staff tecnico. Un talento in forte crescita, apprezzato per qualità tecniche, personalità e spiccata dedizione, che va a completare il reparto dei portieri affiancando Rossi e Negri.

Serie D, Girone H: l’Ebolitana cerca i primi punti al “Carrano” contro il Nardò

Spostandosi nel girone H, l‘Ebolitana va a caccia del riscatto immediato dopo l’amara sconfitta rimediata all’esordio contro la Nocerina, una gara decisa al 98° minuto da una rete di Cardella. Gli eburini affrontano questo pomeriggio il Nardò, reduce a sua volta dal ko per 2-0 incassato contro il Bisceglie nella prima giornata. A causa della perdurante indisponibilità dello stadio “Dirceu”, la formazione ebolitana sarà costretta a giocare ancora una volta lontano da Eboli: il match andrà in scena allo stadio “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate, con calcio d’inizio programmato per le ore 16:00.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.