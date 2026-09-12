Serie D: la Gelbison sfida il Trastevere, l’Ebolitana cerca il riscatto

Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Serie D. Nel girone G, la Gelbison del presidente Puglisi si prepara al secondo impegno stagionale, attesa dalla difficile trasferta romana contro il Trastevere. Dopo il pareggio casalingo ottenuto tra le mura amiche contro l’Afragolese, i ragazzi guidati da mister Agovino scenderanno in campo domenica 13 settembre, con il fischio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Nel frattempo, la società ha piazzato un importante colpo di mercato: si tratta del giovane portiere Nicolò Grillo, classe 2009 e originario di Capo d’Orlando, già a disposizione dello staff tecnico. Un talento in forte crescita, apprezzato per qualità tecniche, personalità e spiccata dedizione, che va a completare il reparto dei portieri affiancando Rossi e Negri.

Serie D, Girone H: l’Ebolitana cerca i primi punti al “Carrano” contro il Nardò

Spostandosi nel girone H, l‘Ebolitana va a caccia del riscatto immediato dopo l’amara sconfitta rimediata all’esordio contro la Nocerina, una gara decisa al 98° minuto da una rete di Cardella. Gli eburini affrontano questo pomeriggio il Nardò, reduce a sua volta dal ko per 2-0 incassato contro il Bisceglie nella prima giornata. A causa della perdurante indisponibilità dello stadio “Dirceu”, la formazione ebolitana sarà costretta a giocare ancora una volta lontano da Eboli: il match andrà in scena allo stadio “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate, con calcio d’inizio programmato per le ore 16:00.