Serie D, Ebolitana-Nardò al Carrano: caccia ai primi punti della stagione

L’Ebolitana torna in campo domani per la seconda giornata del campionato di Serie D, Girone H. A causa dell’indisponibilità dello stadio “Dirceu”, la formazione ebolitana sarà costretta a giocare ancora una volta lontano dalle mura amiche: affronterà il Nardò allo stadio “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate, con calcio d’inizio programmato per le ore 16:00. Si preannuncia una sfida cruciale per i ragazzi guidati da mister Luigi Pezzella, chiamati a riscattarsi immediatamente dopo l’amara sconfitta incassata al debutto stagionale.

Il rientro in campo dopo la beffa di Nocera Inferiore

L’esordio di campionato ha lasciato un forte amaro in bocca all’ambiente ebolitano. La sfida contro la Nocerina si è infatti decisa soltanto al 98’ minuto di gioco, con la rete in extremis che ha condannato l’Ebolitana allo zero in classifica. Un verdetto severo per quanto espresso sul terreno di gioco dalla compagine biancazzurra, che avrebbe ampiamente meritato di muovere la graduatoria e conquistare almeno un punto. L’appuntamento contro il Nardò rappresenta l’occasione ideale per voltare pagina, pur di fronte a un avversario di caratura che renderà la sfida particolarmente impegnativa.

L’appello della società alla tifoseria: “Sarete il dodicesimo uomo”

In vista del match di domani, la guida tecnica e la dirigenza hanno voluto mandare un messaggio chiaro alla piazza. Mister Pezzella, insieme al direttore sportivo Enrico Coscia e al dirigente Gerardo De Vita, lancia un accorato appello a tutta la tifoseria ebolitana, invitando i sostenitori a seguire la squadra in trasferta e a far sentire il proprio apporto caloroso. Anche lontano dal “Dirceu”, l’obiettivo del club è fare affidamento sul pubblico delle grandi occasioni, trasformando i tifosi nel dodicesimo uomo in campo così come già accaduto nella gara di Nocera Inferiore.

Tattica ed energia positiva per il riscatto biancazzurro

La squadra necessita di entusiasmo, sostegno e fiducia per approcciare al meglio un appuntamento fondamentale per il prosieguo del cammino nel Girone H. L’Ebolitana intende canalizzare la rabbia e la delusione per la beffa maturata nella prima giornata, convertendole in carica agonistica sul rettangolo verde. L’appuntamento è fissato per domani, ore 16:00, allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate: i biancazzurri scendono in campo con l’obiettivo di conquistare i primi punti del campionato e regalare la prima gioia stagionale ai propri sostenitori.