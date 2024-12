Serie D: la Gelbison ospita la Lodigiani

Nella 15a giornata del Campionato di Serie D Girone G, la Gelbison al “Vaudano” alle ore 14:30 ospita l’Atletico Lodigiani.

I cilentani dopo il successo esterno agguantato negli ultimi contro il Trastevere, domenica al “Vaudano” cercheranno di imporre la loro supremazia per dare continuità ai risultati.

Mister Giampà si affiderà al suo modulo di riferimento il 3-5-2, tra i pali Apsits linea difensiva con Aprile, Gallo e Viscomi, sugli esterni agiranno Sognog a destra e Coscia a sinistra, a centrocampo Salzano, Manzo e Kosovan alle spalle dell’ormai consolidata coppia Prado – Croce; qualche dubbio rimane sul giocatore impiegato alle spalle dei due attaccanti, con Kosovan in leggero vantaggio su Golfo. In avanti scalpita per una maglia da titolare Dambros che sicuramente entrerà a gara in corso.

I rossoblù proveranno ad allungare a sei la striscia di risultati utili consecutivi.

L’avversaria

L’Atletico Lodigiani non sta vivendo un momento felice. I ragazzi di mister Feola vengono da due sconfitte consecutive, l’ultima maturata sul proprio terreno di gioco ai danni di una diretta concorrente per la salvezza, il Cynthialbalonga.

Il giocatore più interessante è l’attaccante classe 2004 Francesco Perrotta, figlio d’arte di Simone Perrotta campione del mondo, il giovane centravanti ha già messo a segno tre goal in questa stagione, praticamente un terzo delle marcature messe a segno da tutta la squadra.

Sarà dunque una sfida tra una squadra, la Gelbison, che proverà ad imporre il predominio del gioco e l’altra, l’Atletico Lodigiani, che proverà a sfruttare le ripartenze per far male ai Cilentani.