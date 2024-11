Serie D: la Gelbison continua a vincere. Battuto il Monterotondo

Non si ferma la Gelbison di mister Giampà. Superato in rimonta il Real Monterotondo grazie alle reti di Croce e Prado nella ripresa.

Il match

La squadra cilentana comincia meglio l’incontro e al 3’ Prado, sugli sviluppi di calcio d’angolo, colpisce di testa, ma la sfera termina alta. Al 6’ vanno ancora vicini alla rete del vantaggio con Croce che sfrutta una disattenzione di Silvestrini in possesso palla, ruba la sfera, ma poi mette il pallone al centro dove non arriva nessuno per spingerla dentro.

Dopo un ottimo avvio della Gelbison, passa in vantaggio il Real Monterotondo al 10’ con una spizzata di Riosa sugli sviluppi di corner calciato forte sul primo palo. La Gelbison subisce il colpo e dopo pochi minuti ancora la squadra ospite va vicina al raddoppio con Manca, ma il suo tiro termina a lato.

La formazione di casa prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pari, ma i tentativi non sortiscono nessun effetto e il primo termina sul risultato di 0-1.

Nella ripresa la Gelbison parte subito forte e trova il pari con il solito Croce, lesto a mettere la punta del piede su un tiro deviato di Coscia per l’1-1.

Il Monterotondo non sta a guardare e su una bella azione manovrata, Cantiani colpisce a botta sicura ma Apsits si ritrova il pallone addosso e blocca sicuro.

La Gelbison va vicina al vantaggio al 65’ con Prado che con una rovesciata dall’interno dell’area di rigore non trova lo specchio di poco. Al 70’ arriva la rete del vantaggio per la squadra di casa, con Kosovan che recupera un bel pallone, lo serve a Prado che con uno scavetto supera l’estremo difensore avversario per il 2-1.

I Cilentani non si accontentano e pochi minuti dopo con Croce prima e poi con Prado vanno per due volte vicini alla rete che chiuderebbe l’incontro, ma i tentativi terminano di poco sul fondo.

Nei minuti finali la Gelbison controlla il risultato senza affanni e porta a casa la seconda vittoria consecutiva.