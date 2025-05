Serie D: la Gelbison chiude la stagione con un pari ad Olbia

Nell’ultima giornata del campionato di Serie D, pari pirotecnico tra Olbia e Gelbison, finisce 3-3.

La cronaca

Nella prima frazione parte subito forte l’Olbia che passa in vantaggio sugli sviluppi di corner con un colpo di testa di Pani al 5’, la Gelbison reagisce e superata la mezz’ora trova la rete del pari con Golfo, abile a sfruttare la respinta del palo. L’Olbia non ci sta e ripassa in vantaggio un minuto dopo con la splendida rete di Ragatzu al 36’, dopo due minuti arriva addirittura la terza rete per la squadra sarda con Costanzo. Termina così la prima frazione con il risultato di 3-1.

Secondo tempo

Nella ripresa la Gelbison reagisce subito e accorcia le distanze con un colpo di testa di Croce al 48’. Le rimonta viene completata al 60’ quando Liurni realizza la rete del pareggio da dischetto, I Cilentani provano a spingersi in avanti sull’inerzia della rete del pareggio e sfiorano addirittura il sorpasso con Croce, l’Olbia dopo un inizio di secondo tempo difficile prova a reagire e si riversa in avanti tentando il nuovo sorpasso con Ragatzu.

Nel finale non succede più nulla e la partita termina con il risultato di 3-3.