Serie D: ultima di campionato per la Gelbison

In attesa dei play-off la Gelbison domenica sarà impegnata allo Stadio “Bruno Nespoli” contro l’Olbia per l’ultima sfida di campionato.

Mister Giampà probabilmente opterà per diverse rotazioni, dando spazio a coloro che hanno avuto scarso minutaggio durante il corso della stagione, il modulo sarà sempre lo stesso il 3-4-1-2, in porta potrebbe rivedersi Tartaro, linea difensiva composta da Accetta Gallo e Viscomi, in mezzo al campo spazio per Manzo e Salzano, sugli esterni Fontanella e Setola con Golfo alle spalle di Croce e Prado.

La sfida all’Olbia sarà sia un’opportunità per coloro che hanno giocato di meno per mettersi in mostra che un avvicinamento con una partita vera alla fase play-off.

L’avversaria

L’Olbia arriva alla sfida con la Gelbison dopo aver raggiunto la matematica salvezza con l’ultimo successo maturato sul campo dell’Atletico Uri.

La stagione della squadra sarda era partita con ben altri obiettivi, poi cambiati in corso d’opera visto l’andamento.

Il tecnico Ze Maria ha risollevato le sorti dell’Olbia fino al raggiungimento della salvezza, affidandosi al suo attaccante più prolifico Pasquale Costanzo che ha realizzato 9 reti nel corso di questa stagione.

I sardi proveranno a portare a casa l’intera posta in palio per chiudere al meglio la stagione tra le mura amiche, mentre la Gelbison cercherà di ritrovare la vittoria esterna che manca dal successo con il Monterotondo del 23 Marzo.