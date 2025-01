Serie D: La Gelbison cerca il riscatto

La Gelbison, dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Cynthialbalonga, è pronta a ripartire nella sfida valevole per il ventiduesimo turno contro l’Atletico Uri.

Mister Giampà archiviata la sconfitta dopo una serie di undici risultati utili consecutivi, probabilmente opterà per qualche cambio nell’undici titolare: il modulo sarà sempre il 3-4-3, in porta Apsits, in difesa Gallo dovrebbe essere affiancato dal rientrante Viscomi e a Casella, a centrocampo possibile l’impiego dal primo minuto di Pitarresi vicino a Salzano; sull’esterno Coscia da una parte e Kosovan dall’altra, mentre in avanti dovrebbero agire Prado, Croce e Liurni. Possibile un turno di riposo, almeno dall’inizio, per Manzo e Dambros che nell’ultimo periodo hanno giocato praticamente sempre, senza avere modo di rifiatare.

Sarà un test importante per la Gelbison, sia per vedere i nuovi acquisti se si sono già integrati negli schemi tattici di Mister Giampà, sia per rialzarsi dopo una piccola battuta d’arresto.

L’avversaria

L’Atletico Uri viene da un momento positivo con quattro risultati utili consecutivi, l’ultimo il pareggio sul campo del Terracina.

Il tecnico Paba ha saputo risollevare la squadra dopo un inizio di stagione difficile, il giocatore più rappresentativo è l’attaccante De Cenco classe 89’, giocatore esperto che ha già messo a segno 8 reti in questa stagione.

Nella partita d’andata, l’incontro terminò con un risultato netto a favore della Gelhison, ma quello che fece discutere furono degli episodi accaduti durante la partita, dove la squadra Sarda sollevò una polemica che sfociò in un ricorso.

Sarà una sfida interessante tra due squadre che lottano per ambizioni diverse, ma con lo stesso obiettivo di portare a casa tre punti preziosissimi.