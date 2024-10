Serie D: la Gelbison alla ricerca del riscatto

Dopo il brutto ko casalingo contro il Cynthialbalonga, la Gelbison domenica alle ore 14:30 al “Tenente Vaudano” ospiterà l’Atletico Uri per cercare di ritrovare i tre punti.

La situazione in casa Gelbison

Mister Galderisi probabilmente recupererà qualche infortunato. Dovrebbe rivedersi Viscomi, dopo la defezione dell’ultimo minuto di settimana scorsa; al suo fianco agirà ancora Aprile, anche se Gorzelewsky è quasi vicino al rientro. Sugli esterni fiducia ancora a Setola e Karsenty; a centrocampo ritornerà Manzo, dopo la parentesi al centro della difesa di settimana scorsa, sarà affiancato da Bolognese e probabilmente Kosovan, anche se Salzano potrebbe partire dall’inizio per mettere minuti nelle gambe e ritrovare la forma migliore; davanti Croce verrà affiancato da Prado e alle loro spalle potrebbe agire Golfo, anche se non è da escludere l’impiego di Dambros.

Insomma tanti dubbi di formazione per il tecnico Campano che nonostante le defezioni dovute agli infortuni, si ritrova una rosa di tutto rispetto.

L’avversaria

L’Atletico Uri non ha cominciato nel migliore dei modi la propria stagione, facendo soltanto due punti, di cui l’ultimo settimana scorsa contro il Terracina.

La squadra di Mister Paba presenta grosse difficoltà nell’andare in rete, infatti sono solo due i goal messi a segno in questa stagione, ma allo stesso tempo, la difesa ha comunque trovato una propria solidità.

Sarà sicuramente una partita dura per la Gelbison che dovrà cercare di sbloccare quanto prima l’incontro per trovare più spazi da poter attaccare; d’altro canto la squadra ospite verrà al “Vaudano” per cercare di fare il colpo o perlomeno portare punti utili a casa per la propria salvezza.