Serie D, inizia a muoversi il mercato. Novità in casa Gelbison, Santa Maria e Agropoli

Inizia a muoversi il mercato in serie D. La Gelbison ha piazzato i suoi primi colpi. Ieri i rossoblu hanno raggiunto l’accordo con Antonio Croce, attaccante centrale classe 1996. Arriva dal Team Altamura con alle spalle una lunga esperienza anche tra i professionisti avendo militato tra le altre nella Vis Pesaro, nella Fermana, nel Monopoli, nel Teramo e nella Fidelis Andria. Inoltre, in Serie D, ha vestito le maglie di diversi club come Brindisi, Gravina e Taranto: un calciatore dal curriculum importante su cui il neo tecnico Alessandro Monticciolo potrà fare affidamento.

Primi ingaggi in casa Gelbison

Dopo la stretta di mano con il Presidente Maurizio Puglisi e il Direttore Sportivo Nicoló Pascuccio queste le sue prime dichiarazioni: “Questa rossoblù è una maglia ricca di storia e sicuramente sarà un onore indossarla. È bastato veramente pochissimo a convincermi viste le ambizioni della società. Impegno, dedizione nel lavoro e fame, non devono mancare mai”.

L’altro ingaggio è Vincenzo Barone, classe ’95, cresciuto nel Settore Giovanile del Napoli.

Con il club partenopeo Vincenzo resta fino alla stagione 2012-2013. Nella stagione successiva passa al Lanciano dove comincia nelle giovanili. A gennaio 2014 si trasferisce al Vico Equense con cui esordisce in Serie D. Da qui, poi, i campionati con le maglie di Arzanese, Marcianise, Legnago, Mantova, Clodiense, Lentigione, di nuovo al Legnago, poi Delta PT, Gladiator ed in fine l’esperienza in Serie C con il Taranto. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Angri.

Le prime dichiarazioni in rossoblù: “Per me è un onore essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Ho scelto la Gelbison perché c’è un progetto importante, dove l’obiettivo più significativo sarà quello che ci daremo come gruppo, un gruppo che deve essere solido per raggiungere i traguardi”.

Novità in casa Santa Maria ed Agropoli

Movimenti anche in casa Polisportiva Santa Maria Cilento. La formazione giallorossa ha ingaggiato il difensore classe 98 Raimondo Bonfini, che viene da due stagioni consecutive passate al Real Aversa.

Il giocatore, di Torre Annunziata, è cresciuto nella Primavera del Perugia e vanta tantissime presenze nel campionato di Serie D con diverse maglie importanti

“Sono veramente felice e orgoglioso di cominciare questa nuova avventura alla Polisportiva Santa Maria Cilento. Appena ho ricevuto la chiamata da parte del direttore Guariglia non ho esitato un attimo e ho subito accettato la proposta. Questa è una società forte e con grandi obiettivi per il futuro. Darò sempre il massimo per questi colori e questa maglia per raggiungere insieme alla squadra e ai tifosi grandi traguardi”, ha dichiarato Bonfini, ex Agropoli.

Proprio i delfini, in attesa di ripescaggio in Serie D (la Covisoc ha già dato parere positivo), avrebbero definito il nome del nuovo tecnico. Si tratta di Antonio Foglia Manzillo, lo scorso anno al Casarano.