Serie D, il Santa Maria trova il primo punto del suo campionato: pari contro il Bitonto

La Polisportiva Santa Maria Cilento smuove la sua classifica, guadagnando il primo punto della sua stagione. Al “Carrano” la sfida contro il Bitonto termina sullo 0-0.

La gara

Il match, soprattutto nella prima frazione non regala particolari emozioni, con un ritmo che si tiene basso e le occasioni che tardano ad arrivare. Le uniche occasioni insidiose derivano da alcuni tiri dalla distanza di Maio e Catalano, ma le loro conclusioni non impensieriscono il portiere avversario.

Nel secondo tempo, la partita prende più brio e il Santa Maria chiude nella propria metà campo la compagine ospite. Coulibaly si inserisce bene, ma trova la respinta del muro difensivo pugliese. La vera occasione, però, capita sul destro da lontano di Maio: prodezza di Taraolli tra i pali, con l’aiuto anche della traversa. In questo frangente di gara, si gioca ad una sola porta. Soprattutto dalla bandierina, i cilentani sono pericolosi con alcuni colpi di testa che non trovano la via della rete. Catalano inventa un assist volante a Persano che di punta prova a sorprende Taraolli, ancora una volta bravo a chiudere lo specchio della porta. Inutile il forcing finale dei giallorossi. Il Bitonto resiste e mantiene il risultato sullo 0-0.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Pappalardo; Cocino, Campanella, Bonfini; Anzillotta, Coulibaly, Maio, Borgia (10’ st D’Auria), Ferrigno (23’ st Nunziante); Persano (36’ st Gaeta), Catalano (30’ st Gassama) . A disp.: Guerra, Ferrante, Nicoletti, Di Cristina, Maiese. All.: Ferullo.

Bitonto (3-5-2): Taraolli; Tanghere, Gomes, Lobjanidze; Scardigno (28’ st Fioretti), Navas (42’ st Mariano), Acampora, Clemente, Marchitelli (28’ st Grumo); Tedesco (42’ st Palazzo), Moscelli (42’ st Ungredda). A disp.: Bellavista, Stasi, Colaci, Palazzo, Anaclerio. All.: Bitetto.

Arbitro: Riccardo Bernardini di Ciampino (Fatati-Esposito)

Note: Ammoniti: Gomes (B), D’Auria (PSM), Bonfini (PSM), Lobjanidze (B). Angoli: 7 a 5. Recupero: 1’ pt e 5’ st