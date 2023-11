Serie D, il Santa Maria continua a vincere: al “Carrano” battuto il Gravina

La Polisportiva Santa Maria Cilento raccoglie la sua terza vittoria consecutiva contro un Gravina che al “Carrano” ha venduto cara la pelle. I giallorossi sbloccano l’incontro nel primo tempo con Maiese, poi Catalano nei secondi 45′ mette a segno il raddoppio. Nei minuti finali, la squadra ospite accorcia le distanze con Santoro, ma con le unghie e con i denti i cilentani difendono il risultato e guadagnano altri 3 punti di vitale importanza. La gara è davvero entusiasmante, giocata ad alta intensità da tutte e due le compagini. Il primo squillo è di marca giallorossa con Borgia che dalla distanza sfiora il vantaggio, ma la sua conclusione viene sporcata da un calciatore pugliese in corner.

Il gol, però, arriva poco più tardi al 6′. Maio lancia Catalano, servizio in area di rigore per Maiese che supera l’estremo difensore ospite con un bel tiro sul primo palo. È 1-0 Santa Maria.

Il Gravina risponde colpo su colpo e si catapulta in avanti a caccia del pari. Sono diverse le opportunità per la formazione allenata da mister Catalano. Cannizzaro, migliore in campo, è costretto agli straordinari in più di una circostanza.

Prima sul bolide dalla distanza di Chiaradia e poi su Longo. Il numero 97 giallorosso si supera anche sul piattone ravvicinato di Da Silva, salvando ancora una volta il risultato. L’attaccante del Gravina, ci riprova anche 5′ più tardi, ma Cannizzaro è in giornata di grazia e gli chiude lo specchio della porta con un altro miracolo.

Il secondo tempo

Nella ripresa, il Santa Maria parte bene e con Cocino, dagli sviluppi di calcio d’angolo, va vicino al raddoppio. Il 2-0 è firmato da Catalano, al 9′, con una deviazione decisiva da parte di un difensore ospiti che inganna Vlasceanu in porta.

Gli ospiti continuano a non mollare e si riaffacciano in avanti con insistenza, ma il Santa Maria serra i ranghi e tiene botta. Al 28′, Santoro riapre la partita superando Cannizzaro con un destro dal limite.

Nel finale, le forze fresche dalla panchina ridanno vivacità ai giallorossi. Gassama impegna il portiere ospite, poi Cannizzaro devia in maniera provvidenziale un traversone velenoso di Santoro. Al triplice fischio il “Carrano” può esplodere. La squadra di Ferullo continua a scalare la classifica e ottiene il suo terzo successo di fila.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-2-3-1): Cannizzaro; Ferrante (33’ st Gassama), Cocino, Bonfini, Ferrigno; Borgia, Maio; Coulibaly, Catalano G. (26’ st Nunziante), Maiese; Gaeta (17’ st Persano). A disp.: Pappalardo, Nicoletti, Silagailis, Di Cristina, Tiberio, Anzillotta. All.: Ferullo.

Gravina (4-3-3): Vlasceanu; Orlando, De Min (43’ st Servat), Morales, Chiaradia; Coppola (13’ st Daddario), Lauria(39’ st Ledesdma), Longo (13’ st Puntoriere); Curvino (13’ st Ramos), Santoro, Da Silva. A disp.: Iruino, Bagatini, De Gol, Szymanski. All.: Catalano R.

Arbitro: Giuseppe Scarpati di Formia (Gneo-Bosco)

Reti: 6’ pt Maiese (SM), 9’ st Catalano (SM), 28’ st Santoro (G)

Note: ammoniti Cannizzaro (SM), Ferrante (SM), Coulibaly (SM), Morales (G). Angoli: 3-7 . Recupero: 1’ pt e 5’ st