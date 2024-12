Serie D: i match casalinghi della Gelbison al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento

La Gelbison, a partire dal 22 Dicembre nella sfida interna contro l’Olbia, disputerà i propri match casalinghi presso la nuova struttura sportiva, lo Stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento.

Una decisione in sinergia con l’amministrazione comunale

Una struttura sportiva ottenuta in sinergia tra il club Cilentano e l’amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento che ha voluto fortemente che i match di Serie D della Gelbison venissero disputati sul proprio impianto comunale. La struttura sportiva, che già ospitava le partite della Gelbison femminile, andrà a completare il suo iter con l’arrivo anche della squadra maschile, facendo diventare il “Valentino Giordano” un fiore all’occhiello nel panorama calcistico Cilentano e non solo.

Gli interventi

Per l’adeguamento della struttura allo svolgimento delle partite di Serie D, stanno per essere ultimati i lavori di posizionamento delle tribune sia per il settore locali che per quello ospite, inoltre il sindaco ha preannunciato un investimento di circa 700mila euro per apportare modifiche alla struttura e per renderla accessibile ad ogni tipo di evento.

Il presidente Puglisi ha esternato tutta il suo entusiasmo per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale, retta dal sindaco Gianluca D’Aiuto, e per la struttura che aiuterà il progetto Gelbison a consolidarsi anche nel panorama nazionale.