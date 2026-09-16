Serie D, girone H: l’Ebolitana ribalta il Bisceglie 2-1 al “Carrano”

Nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata del campionato di Serie D (girone H), l’Ebolitana conquista il suo primo successo stagionale superando i pugliesi del Bisceglie.
Sul terreno di gioco del “Carrano” di Santa Maria di Castellabate, gli uomini guidati da mister Pezzella riescono a ribaltare lo svantaggio iniziale firmato da Pinto. Ci pensano poi Bonavita e Ciprio a completare la rimonta e a regalare la vittoria ai biancoazzurri.
Primo tempo: botta e risposta tra Pinto e una perla di Bonavita
L’Ebolitana approccia la gara con determinazione, cercando subito la via del gol. Al 5′ Bonavita svirgola da ottima posizione in area; due minuti più tardi Zugaro ci prova con un rasoterra che sfila di poco a lato. Al 9′ Messina nota il portiere avversario Galiano fuori dai pali, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. L’occasione più nitida per sbloccare il match arriva al 15′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il colpo di testa di Esposito viene respinto d’istinto da Galiano — ebolitano che difende i pali del Bisceglie — con Messina che non riesce ad arrivare sulla ribattuta.
Il Bisceglie si affaccia in avanti al 19′ con un colpo di testa di Lonigro, spazzato sulla linea dalla difesa campana. Passano centoventi secondi e Hernaiz trova la deviazione a botta sicura in area piccola, trovando la superba risposta di Esposito che devia in corner. I pugliesi sbloccano il punteggio al 26′: Pinto controlla in area e scaglia un tiro preciso che non lascia scampo al portiere.
La reazione dell’Ebolitana è immediata. Al 39′ Tangorre rischia l’autorete di testa, costringendo Galiano a un grande riflesso per concedere l’angolo. Il pareggio si concretizza al 41′: Bonavita s’inventa una rete stupenda che s’infila alle spalle dell’estremo difensore pugliese. Prima dell’intervallo il Bisceglie prova a rispondere con Lopez, ma la sua conclusione finisce alta. Dopo un solo minuto di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul 1-1.
Secondo tempo: Ciprio firma il sorpasso, l’Ebolitana resiste ed esulta
La ripresa si apre con l’Ebolitana subito proiettata in avanti. Al 1′ Zugaro conquista un calcio d’angolo; due minuti più tardi Esposito sfiora il vantaggio di testa, ma Galiano blocca in presa. Dopo una conclusione a lato di Cancelli al 28′, è ancora Esposito a salire sugli scudi al 36′, disinnescando un insidioso rasoterra di Martino.
Il gol partita arriva pochi minuti dopo ed porta la firma di Ciprio: il calciatore è bravissimo a trovare la deviazione vincente in area piccola, scatenando l’entusiasmo dei numerosi tifosi ebolitani presenti sugli spalti. Nel finale il Bisceglie tenta il tutto per tutto, ma la retroguardia di mister Pezzella si difende con ordine e concede pochissimo. Dopo quattro minuti di recupero arriva il fischio finale: vince l’Ebolitana 2-1 tra gli applausi del pubblico del “Carrano”.