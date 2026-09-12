Serie D, l’Ebolitana frena in casa: Zugaro illumina, ma con il Nardò finisce 1-1

Allo stadio “Carrano” di Castellabate l’Ebolitana di mister Pezzella impatta per 1-1 contro la formazione pugliese del Nardò. Al vantaggio iniziale dei biancoazzurri, firmato dall’ex Gelbison Zugaro, rispondono gli ospiti alla mezz’ora della ripresa con la marcatura di Skorb.
Formazioni e prima frazione di gioco
Mister Pezzella si affida all’undici iniziale composto da Puca tra i pali, Esposito, Mileto, Bolo, Messina, Guarracino, Zugaro, Cirillo, Somma, Bonavita e Gonnella.
La sfida prende il via in sordina, con il Nardò che prova a farsi vedere al 11′ della prima frazione: la conclusione centrale di Trombino viene tuttavia bloccata senza affanni da Puca. Cinque minuti più tardi ci riprova Sacko dalla distanza, trovando ancora attento l’estremo difensore di casa.
Il match si sblocca al 30′: Zugaro si coordina dal limite dell’area e lascia partire un tiro a giro che si insacca direttamente alle spalle di Galli. Grande esultanza sotto la tribuna gremita dai sostenitori di fede biancoazzurra. Il primo tempo si chiude così con l’Ebolitana in vantaggio per 1-0 grazie alla splendida rete di Zugaro.
Il secondo tempo e il pareggio ospite
La ripresa si apre al 6′ con un tentativo poco incisivo del pugliese Lugano. L’Ebolitana prova ad allungare al 23′ con Bonavita, il cui diagonale dal limite dell’area termina a lato della porta difesa da Galli.
Nel momento migliore dei padroni di casa arriva la reazione degli ospiti: al 30′ Skorb si fa trovare pronto all’interno dell’area di rigore e batte Puca, firmando l’1-1.
Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità. Il triplice fischio sancisce la divisione della posta in palio tra Ebolitana e Nardò.