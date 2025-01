Serie D: Gelbison vittoria nel derby e vetta della classifica

Vittoria e primato per la Gelbison che batte il Savoia e naviga in vetta alla classifica. La formazione cilentana deve fare a meno di Croce per un forfait dell’ultimo minuto, al suo posto occasione per Golfo.

Il match

La gara nella prima frazione è molto equilibrata con le due squadre che lottano molto a centrocampo senza creare nessuna occasione degna di nota.

I rossoblu provano a mantenere il possesso del pallone e il Savoia attende per ripartire.

Nell’ultima azione del primo tempo arriva il vantaggio della Gelbison sull’asse Prado – Dambros, assist del primo e tiro del secondo che non lascia scampo all’ex Bernardini per lo 0-1, nono centro stagionale per l’attaccante brasiliano.

Termina così la prima frazione con il risultato di 0-1.

Nella ripresa la Gelbison gestisce il vantaggio senza rischiare nulla, anzi i rossoblue provano a raddoppiare prima con Kosovan e poi con Prado, ma in entrambe le circostanze le conclusioni non vanno a buon fine.

Nei minuti finali il Savoia prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pari, ma la Gelbison si difende bene senza rischiare praticamente nulla.

Termina così l’incontro con il risultato di 0-1.

Tre punti pesantissimi per la Gelbison che guadagna per la prima volta in stagione la vetta della classifica.